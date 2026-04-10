10 ans de Canop’terre, Association Canop’terre, Erstein
10 ans de Canop’terre, Association Canop’terre, Erstein samedi 6 juin 2026.
10 ans de Canop’terre 6 et 7 juin Association Canop’terre Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
C’est dans le cadre des « Rendez-vous aux Jardins » que le 6 juin l’Association Canop’Terre célèbrera ses 10 ans lors d’un grand évènement festif et ouvert à tous. Pensé comme un moment fort de partage et de convivialité, le public sera amené à découvrir, tout au long de la journée, une riche programmation artistique avec la participation d’acteurs locaux mêlant au cœur du jardin, un projet d’élèves, une exposition de photos, une déambulation artistique sur le thème de « Epouvantail (s) en pagaille », des visites d’observation et des ateliers créatifs en famille.
Cet anniversaire sera marqué, en fin de journée, par un bal concert avec Underrock Group en point d’orgue.
Restauration sur place midi et soir.
Association Canop’terre 33 avenue de la gare, 67150 Erstein Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est Depuis 2016, Canop’Terre est un éco-lieu pédagogique dédié à l’agroécologie, proposant visites, stages, ateliers, accueil du public scolaire, chantiers participatifs et manifestations culturelles au jardin. Parcking à proximité, gare à 10 minutes à pieds.
C’est dans le cadre des « Rendez-vous aux Jardins » que le 6 juin l’Association Canop’Terre célèbrera ses 10 ans lors d’un grand évènement festif et ouvert à tous. Pensé comme un moment fort de partage…
©olivier Lavaud
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