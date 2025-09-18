Focus exposition photo Erstein
Focus exposition photo Erstein samedi 20 juin 2026.
Erstein
Focus exposition photo
16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Photo Club du Ried réunit des passionnés de photographie. Déjà la troisième édition pour cette biennale qui vous propose de découvrir le talent de ses membres. Au cœur de chaque série personnelle, c’est une histoire, une invitation à explorer,
à réfléchir et à découvrir la richesse de notre monde. 0 .
16 rue du Gal de Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 93 55 etappenstall@ville-erstein.fr
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English :
L’événement Focus exposition photo Erstein a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Grand Ried
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