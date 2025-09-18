Fête au jardin de Canop’Terre Erstein
Fête au jardin de Canop’Terre Erstein samedi 6 juin 2026.
Erstein
Fête au jardin de Canop’Terre
avenue de la gare Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
visites et animations au jardin
L’association Canop’Terre célèbrera ses 10 ans lors d’un grand évènement festif et ouvert à tous. Pensé comme un moment fort de partage et de convivialité, le public sera amené à découvrir, tout au long de la journée, une riche programmation artistique avec la participation d’acteurs locaux mêlant au cœur du jardin, un projet d’élèves, une exposition de photos, une déambulation artistique sur le thème de Epouvantail (s) en pagaille , des visites d’observation et des ateliers créatifs en famille.
Cet anniversaire sera marqué, en fin de journée, par un bal concert avec Underrock Group en point d’orgue.
Restauration sur place midi et soir. 0 .
avenue de la gare Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 58 59 19 contact@canopterre.fr
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English :
garden tours and events
L’événement Fête au jardin de Canop’Terre Erstein a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried
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