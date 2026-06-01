Erstein

Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante

rue du Muhlbach Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-09

Découverte de la nature et du patrimoine d’Erstein au fil de l’eau.

Promenade en barque sur l’Ill et le Muhlbach à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales autour d’Erstein.

Laissez vous guider par notre batelier et notre guide nature le temps d’une balade agrémentée d’une halte rafraîchissante. .

rue du Muhlbach Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

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English :

Discover the nature and heritage of Erstein along the water.

L’événement Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Grand Ried