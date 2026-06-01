Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein
Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein mercredi 17 juin 2026.
Erstein
Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante
rue du Muhlbach Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-09
Découverte de la nature et du patrimoine d’Erstein au fil de l’eau.
Promenade en barque sur l’Ill et le Muhlbach à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales autour d’Erstein.
Laissez vous guider par notre batelier et notre guide nature le temps d’une balade agrémentée d’une halte rafraîchissante. .
rue du Muhlbach Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the nature and heritage of Erstein along the water.
L’événement Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Erstein (Bas-Rhin)
- 10 ans de Canop’terre, Association Canop’terre, Erstein 6 juin 2026
- Fête au jardin de Canop’Terre Erstein 6 juin 2026
- Spectacle Envol Erstein 7 juin 2026
- Brocante solidaire au Centre Hospitalier Erstein 7 juin 2026
- Initiation botanique à la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Erstein Erstein 20 juin 2026