10 ans de C’est qui le Patron ?! Reyssouze
dimanche 26 juillet 2026 · Reyssouze
Informations pratiques
Reyssouze
10 ans de C’est qui le Patron ?!
Gaec de Vernay, Vernay Reyssouze Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Balades en calèche, baptêmes de 2CV, visite de ferme, marché de producteurs, jeux, repas et buvette venez fêter les 10 ans d’une belle aventure laitière et locale !
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Gaec de Vernay, Vernay Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 68 34 82 louis.pauget@lamarqueduconsommateur.com
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English : 10 Years of Who’s the Boss?!
Horse-drawn carriage rides, 2CV test drives, farm tours, a farmers’ market, games, food, and refreshments: come celebrate the 10th anniversary of this wonderful local dairy adventure!
L’événement 10 ans de C’est qui le Patron ?! Reyssouze a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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