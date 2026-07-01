Informations pratiques

Reyssouze

Atelier pêche pour enfants et ados

Plan d’eau Reyssouze Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Matériel fourni.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrir ou améliorer sa technique de pêche à la canne sans moulinet avec l’AAPPMA Goujon de la Loëze.

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Plan d’eau Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : Fishing Workshop for Kids and Teens

Learn or improve your rod-and-line fishing technique with the AAPPMA Goujon de la Loëze.

L’événement Atelier pêche pour enfants et ados Reyssouze a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux