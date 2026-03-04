10 ans de The Guardian documentaries, Cinémas du Grütli, Genève
Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film_package/10-years-of-the-guardian-documentaries/
Début : 2026-03-08T20:30:00+01:00 – 2026-03-08T22:30:00+01:00
Trois courts métrages tirés des archives du Guardian interrogent les abus de pouvoir et les voies de réparation. De Guantánamo, aux violences policières et à l’exploitation des mineur·es, ils révèlent des systèmes oppressifs et les résistances humaines qui s’y opposent.
Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205
