10 ans de The Guardian documentaries, Cinémas du Grütli, Genève

10 ans de The Guardian documentaries Dimanche 8 mars, 20h30 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film_package/10-years-of-the-guardian-documentaries/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T20:30:00+01:00 – 2026-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T20:30:00+01:00 – 2026-03-08T22:30:00+01:00

Trois courts métrages tirés des archives du Guardian interrogent les abus de pouvoir et les voies de réparation. De Guantánamo, aux violences policières et à l’exploitation des mineur·es, ils révèlent des systèmes oppressifs et les résistances humaines qui s’y opposent.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

Trois courts métrages tirés des archives du Guardian interrogent les abus de pouvoir et les voies de réparation. Liberté Activisme

DR