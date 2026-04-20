10 km de l’UNICEF Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

10 km de l’UNICEF

Samedi 2 mai 2026 de 11h30 à 14h. 2 place Francis Chirat Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:30:00

fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Deviens un UNICEF Hero tu cours pour toi, mais surtout pour eux



L’UNICEF agit chaque jour pour défendre les droits des enfants, répondre à leurs besoins essentiels et leur permettre de s’épanouir partout dans le monde.

La course des 10 km de l’UNICEF revient pour une deuxième édition. Une première édition a eu lieu l’année dernière et a attiré plus de 6 000 participants en France et de nombreuses

personnalités engagées. Cette course vise à mobiliser le grand public autour du droit fondamental à la nutrition des enfants, alors que l’insécurité alimentaire continue de

toucher des millions d’enfants dans le monde.

Une course qui rassemble sport, loisirs et solidarité La course des 10 KM de l’UNICEF France est un événement sportif et engagé ouvert à toutes et à tous. Il vise à mobiliser le grand public autour des droits de l’enfant. En associant activité physique et solidarité, cette initiative permet à chacun de s’engager concrètement en faveur des enfants les plus vulnérables, en France comme à l’international. Accessible aux coureurs confirmés, aux amateurs, aux familles et aux enfants, la course propose différents formats afin de permettre une participation le plus large possible, en présentiel ou à distance. Au-delà de la performance sportive, l’événement se veut avant tout un temps fort de sensibilisation, de partage et d’engagement citoyen.

A Marseille rendez-vous le 2 mai pour soutenir le droit fondamental à la nutrition !

Le samedi 2 mai 2026, partout dans Marseille, en solo ou entre amis, prends le départ de la course connectée de l’UNICEF France pour lutter contre la malnutrition.

Inscription via le lien suivant

https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qJzmbVoAWJPWba6C7SZfC?eventV2=true

Relève tes 10 km où tu veux dans Marseille, puis rejoins-nous entre 11h30 et 14h au local de l’UNICEF Alpes-Provence (2 place Francis Chirat, 13002 Marseille) pour une arrivée festive découvre notre nouveau local, reprends des forces autour d’un ravitaillement et plonge au cœur des actions de l’UNICEF. Des activités seront aussi prévues pour les enfants !

Pour ne rien manquer des informations pratiques concernant la course solidaire à Marseille, et si tu souhaites signaler ta présence au local, merci de nous écrire à l’adresse suivante unicef13@unicef.fr .

2 place Francis Chirat Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur unicef13@unicef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a UNICEF Hero: you run for yourself, but mostly for them



UNICEF takes action every day to defend children?s rights, meet their basic needs and enable them to flourish throughout the world.

L’événement 10 km de l’UNICEF Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille