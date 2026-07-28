100 % Cirque à Vire VIRE Vire Normandie
mardi 28 juillet 2026 · VIRE · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
100 % Cirque à Vire
VIRE Place du Champ de foire Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29
100 % Cirque revient à Vire avec un nouveau spectacle revisité pour le plaisir de chacun !
100 % Cirque revient à Vire avec un nouveau spectacle revisité pour le plaisir de chacun ! .
VIRE Place du Champ de foire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 80 68 34 45
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English : 100 % Cirque à Vire
100 % Cirque is back in Vire with a revamped show that everyone will love!
L’événement 100 % Cirque à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-24 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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