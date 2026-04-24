102ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse Salle des fêtes Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

102ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse

Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Amateurs de gastronomie, vous allez vous régaler ! Le traditionnel concours de volailles de Bresse accompagné de l’exposition gastronomique et du marché des saveurs de l’Ain !

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Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English : ‘Les Glorieuses de Bresse’ poultry contest

Gastronomy lovers are in for a treat! The traditional Bresse poultry competition, along with the gastronomic exhibition and the Ain flavours market!

L’événement 102ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux