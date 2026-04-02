72 heures de Pont-de-Vaux Mondial de quad Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

72 heures de Pont-de-Vaux Mondial de quad

Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Circuit des 12h de Pont de vaux Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 10 – 10 – 21 EUR

Tarif réduit

en ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Un rendez-vous sportif inégalé, célébrant sa 39e édition, rassemble pendant 72h consécutives les élites mondiales des pilotes de quad et d’enduro cross-country. Parade le jeudi soir dans la ville de Pont-de-Vaux !

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Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Circuit des 12h de Pont de vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 10 07 racingmmo@aol.com

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English : 72 hours of Pont-de-Vaux Mondial of quad

Celebrating its 39th edition, this unrivalled sporting event brings together the world’s elite quad and enduro cross-country riders for 72 consecutive hours. Parade on Thursday evening in the town of Pont-de-Vaux!

L’événement 72 heures de Pont-de-Vaux Mondial de quad Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux