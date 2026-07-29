Visite guidée estivale de la ville de Pont-de-Vaux Port de Plaisance Place de Dornhan Pont-de-Vaux
vendredi 21 août 2026 · Port de Plaisance Place de Dornhan · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Visite guidée estivale de la ville de Pont-de-Vaux
Port de Plaisance Place de Dornhan Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:30:00
fin : 2026-08-21 09:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Voyagez dans l’histoire de la cité des ducs de Savoie pour décourvir son passé prestigieux. Terminez la visite par une dégustation de produits locaux ! Départ de l’Office de Tourisme au port de plaisance.
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Port de Plaisance Place de Dornhan Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
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English : Summer Guided Tour of the Town of Pont-de-Vaux
Take a journey through the history of the city of the Dukes of Savoy to discover its prestigious past. End the tour with a tasting of local products! The tour departs from the Tourist Office at the marina.
L’événement Visite guidée estivale de la ville de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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