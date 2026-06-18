L’Heure des contes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

L’Heure des contes

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une visite à partager en famille pour aborder le musée avec des histoires fantastiques pour découvrir les collections, pour les petits et les grands.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Storytime

A visit to enjoy with the whole family, where you can explore the museum through fantastic stories and discover the collections—for young and old alike.

L’événement L’Heure des contes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux