L’Heure des contes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux
L’Heure des contes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux jeudi 6 août 2026.
Pont-de-Vaux
L’Heure des contes
Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Une visite à partager en famille pour aborder le musée avec des histoires fantastiques pour découvrir les collections, pour les petits et les grands.
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com
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English : Storytime
A visit to enjoy with the whole family, where you can explore the museum through fantastic stories and discover the collections—for young and old alike.
L’événement L’Heure des contes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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