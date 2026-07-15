AMPV Rando Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

AMPV Rando

Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Circuit des 12h de Pont de vaux Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

En marge des 72h de Pont-de-Vaux, l’AMPV organise avec le CODEVER une rando quad, maxi trail, associant aventure, convivialité. La balade permet de partir à la découverte de trésors du mâconnais et du tournugeois.

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Prairie de Pont de Vaux lieu-dit la Plaigne Circuit des 12h de Pont de vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 10 07 contact@72h-pontdevaux.com

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English :

As part of the 72 Hours of Pont-de-Vaux, the AMPV is organizing a quad bike tour and maxi trail in collaboration with CODEVER, combining adventure and camaraderie. The tour offers the chance to discover the hidden gems of the Méconnais and Tournugeois regions.

L’événement AMPV Rando Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux