UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-de-Vaux

Braderie aux vêtements Salle de l’Arquebuse Pont-de-Vaux

vendredi 6 novembre 2026 · Salle de l'Arquebuse · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle de l'Arquebuse
Adresse
Avenue Adrien Thierry
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif

Pont-de-Vaux

Braderie aux vêtements

Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 08:30:00
fin : 2026-11-06 19:00:00

Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07

Des vêtements à petit prix
  .

Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 83 64 86  josette.poyet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie

Affordable Clothing

L’événement Braderie aux vêtements Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

À voir aussi à Pont-de-Vaux (Ain)