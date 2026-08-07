AGENDA · Pont-de-Vaux
Braderie aux vêtements Salle de l’Arquebuse Pont-de-Vaux
vendredi 6 novembre 2026 · Salle de l'Arquebuse · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Braderie aux vêtements
Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 08:30:00
fin : 2026-11-06 19:00:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Des vêtements à petit prix
.
Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 83 64 86 josette.poyet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie
Affordable Clothing
L’événement Braderie aux vêtements Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Pont-de-Vaux (Ain)
- BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux 13 septembre 2026
- Visite commentée de l’orgue Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- Visite libre de la Maison de l’eau et la nature place de Dornhan Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- JEP au Musée Chintreuil Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- Silence, on tourne Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux 3 octobre 2026