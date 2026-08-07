Braderie aux vêtements Salle de l’Arquebuse Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Braderie aux vêtements

Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 08:30:00

fin : 2026-11-06 19:00:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Des vêtements à petit prix

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Salle de l’Arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 83 64 86 josette.poyet@gmail.com

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English : Braderie

Affordable Clothing

L’événement Braderie aux vêtements Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux