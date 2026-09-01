Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Visite commentée de l’orgue

Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez son histoire et son fonctionnement.

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Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr

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English :

Discover its history and how it works.

L’événement Visite commentée de l’orgue Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux