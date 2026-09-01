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AGENDA · Pont-de-Vaux

Visite commentée de l’orgue Pont-de-Vaux

samedi 19 septembre 2026 · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif

Pont-de-Vaux

Visite commentée de l’orgue

Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez son histoire et son fonctionnement.
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Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12  orgues.pontdevaux@free.fr

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English :

Discover its history and how it works.

L’événement Visite commentée de l’orgue Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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