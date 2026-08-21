JEP au Musée Chintreuil Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

JEP au Musée Chintreuil

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des histoires pour découvrir l’univers des insectes à faire en famille à partir de 4 ans, départ à 14h30, 15h30 et 16h30. Durée 20 min. Et 2 jeux de piste pour explorer le musée, de 4 à 7 ans et de 8 à 11 ans.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : JEP at Chintreuil Museum

Stories to help you discover the world of insects—perfect for families with children ages 4 and up. Tours depart at 2:30 p.m., 3:30 p.m., and 4:30 p.m. Duration: 20 minutes. Plus two scavenger hunts to explore the museum, one for ages 4–7 and one for ages 8–11.

L’événement JEP au Musée Chintreuil Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux