Visite libre de la Maison de l’eau et la nature place de Dornhan Pont-de-Vaux samedi 19 septembre 2026.

Pont-de-Vaux

Visite libre de la Maison de l’eau et la nature

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez gratuitement l’exposition interactive et le jeu de piste connecté Explor’Game à la découverte des arbres remarquables.

.

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Self-guided tour of the House of Water and Nature

Check out the interactive exhibition and the Explor’Game digital scavenger hunt— Discovering Remarkable Trees —for free.

L’événement Visite libre de la Maison de l’eau et la nature Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux