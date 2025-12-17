Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Foire Braderie de la Saint François

Centre ville Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Braderie dans les rues du centre de Pont-de-Vaux. Repas de chèvre servit à la salle des fêtes. VEnte à emporter charcuterie et civet de chèvre.

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Centre ville Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 85 48 66 cfm-pontdevaux@orange.fr

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English : Saint-François trade fair

Braderie in the streets of Pont-de-Vaux. Goat meal served in the village hall. Takeaway goat’s meat and goat’s stew.

L’événement Foire Braderie de la Saint François Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux