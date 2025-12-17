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AGENDA · Pont-de-Vaux

Foire Braderie de la Saint François Pont-de-Vaux

dimanche 11 octobre 2026 · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Centre ville
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif

Pont-de-Vaux

Foire Braderie de la Saint François

Centre ville Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Braderie dans les rues du centre de Pont-de-Vaux. Repas de chèvre servit à la salle des fêtes. VEnte à emporter charcuterie et civet de chèvre.
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Centre ville Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 85 48 66  cfm-pontdevaux@orange.fr

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English : Saint-François trade fair

Braderie in the streets of Pont-de-Vaux. Goat meal served in the village hall. Takeaway goat’s meat and goat’s stew.

L’événement Foire Braderie de la Saint François Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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