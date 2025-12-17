Exposition Gastronomique Gilles Chazot Rue Lamartine Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Exposition Gastronomique Gilles Chazot

Rue Lamartine Espace Lamartine Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Exposition de plats réalisés par les professionnels ou apprentis des métiers de bouche de la région et vente de vins du Bugey, du Mâconnais et du Beaujolais.

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Rue Lamartine Espace Lamartine Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 83 64 86 cfm-pontdevaux@orange.fr

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English : Gilles Chazot gastronomic exhibition and wine Sale

Exhibition of dishes made by local food professionals or apprentices, and sale of Bugey, Mâconnais and Beaujolais wines.

L’événement Exposition Gastronomique Gilles Chazot Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux