Silence, on tourne Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes de la Grenette · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Silence, on tourne
Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
De 12 à 16 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:45:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras par la troupe de théâtre Les Balladins. Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film.
.
Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 53 64 53 fermaud.therese@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Silence, on tourne
A comedy by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras, by the Les Balladins theater company. A film crew has taken over a theater to shoot a movie. Today they’re shooting the sequence of the cheated husband who interrupts a performance to kill his wife’s lover.
L’événement Silence, on tourne Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Pont-de-Vaux (Ain)
- BRUT DE DÉCOFFRAGE, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux 13 septembre 2026
- Visite commentée de l’orgue Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- Visite libre de la Maison de l’eau et la nature place de Dornhan Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- JEP au Musée Chintreuil Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux 19 septembre 2026
- Foire Braderie de la Saint François Pont-de-Vaux 11 octobre 2026