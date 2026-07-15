COMPLET Atelier modelage ocarinas place de Dornhan Pont-de-Vaux
mercredi 29 juillet 2026 · place de Dornhan · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
COMPLET Atelier modelage ocarinas
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez fabriquer et décorer votre petit instrument de musique en le modelant à partir d’argile séchant à l’air libre, avec Cédric Cortot. Adulte ou enfant à partir de 8 ans.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
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English : FULL Ocarina Modeling Workshop
Come and make your own small musical instrument by modelling it from air-drying clay, with Cédric Cortot.
L’événement COMPLET Atelier modelage ocarinas Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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