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AGENDA · Pont-de-Vaux

COMPLET Atelier modelage ocarinas place de Dornhan Pont-de-Vaux

mercredi 29 juillet 2026 · place de Dornhan · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
place de Dornhan
Adresse
Maison de l'eau et de la nature
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif
10 10 10

Pont-de-Vaux

COMPLET Atelier modelage ocarinas

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez fabriquer et décorer votre petit instrument de musique en le modelant à partir d’argile séchant à l’air libre, avec Cédric Cortot. Adulte ou enfant à partir de 8 ans.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34  maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : FULL Ocarina Modeling Workshop

Come and make your own small musical instrument by modelling it from air-drying clay, with Cédric Cortot.

L’événement COMPLET Atelier modelage ocarinas Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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