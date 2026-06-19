Ritournelle aux oiseaux Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux
mardi 28 juillet 2026 · Musée Antoine Chintreuil · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Ritournelle aux oiseaux
Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-08-11 20:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Entrez dans la magie d’une soirée contée et musicale sur le thème des oiseaux du cabinet de curiosités. Pour les grands et aussi les petits.
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com
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English : Bird Song
Step into the magic of an evening of storytelling and music centered on the theme of birds from the cabinet of curiosities. For adults and children alike.
L’événement Ritournelle aux oiseaux Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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