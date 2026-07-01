Rallye Faune place de Dornhan Pont-de-Vaux
vendredi 24 juillet 2026 · place de Dornhan · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Rallye Faune
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Ouvrez grand les yeux ! Partez en famille pour une aventure ludique et naturaliste sur les sentiers en bord du plan d’eau. Munis d’une carte et de poinçons à vous de trouver les espèces animales cachées.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
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English : Wildlife Rally
Keep your eyes peeled! Take the whole family on a fun, nature-filled adventure along the trails by the lake. Armed with a map and stamps, it’s up to you to find the hidden animal species.
L’événement Rallye Faune Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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