Rallye Faune place de Dornhan Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Rallye Faune

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Ouvrez grand les yeux ! Partez en famille pour une aventure ludique et naturaliste sur les sentiers en bord du plan d’eau. Munis d’une carte et de poinçons à vous de trouver les espèces animales cachées.

.

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wildlife Rally

Keep your eyes peeled! Take the whole family on a fun, nature-filled adventure along the trails by the lake. Armed with a map and stamps, it’s up to you to find the hidden animal species.

L’événement Rallye Faune Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux