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AGENDA · Pont-de-Vaux

Rallye Faune place de Dornhan Pont-de-Vaux

vendredi 24 juillet 2026 · place de Dornhan · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place de Dornhan
Adresse
Maison de l'eau et de la nature
Ville
01190 Pont-de-Vaux
Département
Ain
Tarif
8 8 8

Pont-de-Vaux

Rallye Faune

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Ouvrez grand les yeux ! Partez en famille pour une aventure ludique et naturaliste sur les sentiers en bord du plan d’eau. Munis d’une carte et de poinçons à vous de trouver les espèces animales cachées.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34  maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wildlife Rally

Keep your eyes peeled! Take the whole family on a fun, nature-filled adventure along the trails by the lake. Armed with a map and stamps, it’s up to you to find the hidden animal species.

L’événement Rallye Faune Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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