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AGENDA · Lavaufranche

10ème cochon à la broche Lavaufranche

samedi 25 juillet 2026 · Lavaufranche

10ème cochon à la broche Lavaufranche

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
23600 Lavaufranche
Département
Creuse
Tarif

Lavaufranche

10ème cochon à la broche

Lavaufranche Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

10ème cochon à la broche, organisé par l’association Lavaufranche Loisirs.
À partir de 9h, marche de 5 & 10 km.
14h course cycliste et concours de pétanque ouvert à tous, en doublette.
20h cochon à la broche en plein air avec DJ Romain, suivi d’un feu d’artifice.
Réservation avant 20h.   .

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29 

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English : 10ème cochon à la broche

L’événement 10ème cochon à la broche Lavaufranche a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme

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