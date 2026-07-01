10ème cochon à la broche Lavaufranche
samedi 25 juillet 2026 · Lavaufranche
Informations pratiques
Lavaufranche
10ème cochon à la broche
Lavaufranche Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
10ème cochon à la broche, organisé par l’association Lavaufranche Loisirs.
À partir de 9h, marche de 5 & 10 km.
14h course cycliste et concours de pétanque ouvert à tous, en doublette.
20h cochon à la broche en plein air avec DJ Romain, suivi d’un feu d’artifice.
Réservation avant 20h. .
Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29
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English : 10ème cochon à la broche
L’événement 10ème cochon à la broche Lavaufranche a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme