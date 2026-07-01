Informations pratiques

Lavaufranche

10ème cochon à la broche

Lavaufranche Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

10ème cochon à la broche, organisé par l’association Lavaufranche Loisirs.

À partir de 9h, marche de 5 & 10 km.

14h course cycliste et concours de pétanque ouvert à tous, en doublette.

20h cochon à la broche en plein air avec DJ Romain, suivi d’un feu d’artifice.

Réservation avant 20h. .

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29

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English : 10ème cochon à la broche

L’événement 10ème cochon à la broche Lavaufranche a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme