Visite guidée de la Commanderie hospitalière de Lavaufranche, Commanderie de Lavaufranche, Lavaufranche

Informations pratiques

Visite guidée de la Commanderie hospitalière de Lavaufranche 19 et 20 septembre Commanderie de Lavaufranche Creuse

Tarif adulte : 8€. Tarif enfant +12 ans : 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite historique de la commanderie hospitalière de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, classée au titre des Monuments historiques.

Le parcours vous mènera à travers les jardins, à la découverte des façades et de la cour, avant de se poursuivre dans la chapelle, où vous pourrez admirer des fresques classées.

La visite permettra également de découvrir l’ancienne cuisine ainsi que les salles de vie.

Commanderie de Lavaufranche 16 rue des hospitaliers, 23600 Lavaufranche Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 27 01 51 77 http://www.terresdecombraille.com Commanderie des XIIe-XVe siècles, avec une chapelle et un tombeau du commandeur du XVe siècle.

Visite historique de la commanderie hospitalière de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, classée au titre des Monuments historiques.

©Chris Brookes