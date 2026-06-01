10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières
10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières samedi 20 juin 2026.
Savennières
10ème édition du festival Musique dans les Vignes
Savennières Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Pour sa dixième édition, retrouvez en juin 2026 Musique dans les Vignes , une semaine musicale de haut niveau, dense et variée, accessible à tous. .
Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 40 contact@lesmardismusicaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers