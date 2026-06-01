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10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières

10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières samedi 20 juin 2026.

Ville : 49170 Savennières

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 30

Savennières

10ème édition du festival Musique dans les Vignes

Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Pour sa dixième édition, retrouvez en juin 2026 Musique dans les Vignes , une semaine musicale de haut niveau, dense et variée, accessible à tous.   .

Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 40  contact@lesmardismusicaux.fr

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English :

L’événement 10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers

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