10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières samedi 20 juin 2026.

Savennières

10ème édition du festival Musique dans les Vignes

Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Pour sa dixième édition, retrouvez en juin 2026 Musique dans les Vignes , une semaine musicale de haut niveau, dense et variée, accessible à tous. .

Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 40 contact@lesmardismusicaux.fr

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English :

L’événement 10ème édition du festival Musique dans les Vignes Savennières a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers