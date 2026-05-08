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Fête du vélo en Anjou Place du Mail Savennières

Fête du vélo en Anjou Place du Mail Savennières dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du Mail

Adresse : Place Simone Veil

Ville : 49170 Savennières

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Savennières

Fête du vélo en Anjou

Place du Mail Place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La Fête du Vélo revient pour sa 28e édition et vous propose 90 kilomètres d’itinéraires entre Angers et Saint-Florent-le-Vieil.   .

Place du Mail Place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 85 00 

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English :

L’événement Fête du vélo en Anjou Savennières a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

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