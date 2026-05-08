Fête du vélo en Anjou Place du Mail Savennières
Fête du vélo en Anjou Place du Mail Savennières dimanche 21 juin 2026.
Savennières
Fête du vélo en Anjou
Place du Mail Place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Fête du Vélo revient pour sa 28e édition et vous propose 90 kilomètres d’itinéraires entre Angers et Saint-Florent-le-Vieil. .
Place du Mail Place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 85 00
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English :
L’événement Fête du vélo en Anjou Savennières a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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