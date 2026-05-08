Fête du vélo en Anjou Place du Mail Savennières

Savennières

Fête du vélo en Anjou

Place du Mail Place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Fête du Vélo revient pour sa 28e édition et vous propose 90 kilomètres d’itinéraires entre Angers et Saint-Florent-le-Vieil. .

Place du Mail Place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 85 00

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English :

L’événement Fête du vélo en Anjou Savennières a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers