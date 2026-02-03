La pause du jeudi au Château d’Epiré place de l’ancienne église Savennières

Savennières

La pause du jeudi au Château d’Epiré

place de l’ancienne église Epiré Savennières Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02

La Pause du Jeudi revient pour deux soirées d’été à l’Orangerie du Château d’Epiré !

Venez déguster nos vins accompagnés de planches variées dans un cadre champêtre. Amis, collègues, familles, le rendez-vous est ouvert à tous. Jeux sur place. .

place de l’ancienne église Epiré Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 15 01 bonjour@chateau-epire.com

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L’événement La pause du jeudi au Château d’Epiré Savennières a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers