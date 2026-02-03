La pause du jeudi au Château d’Epiré place de l’ancienne église Savennières
La pause du jeudi au Château d’Epiré place de l’ancienne église Savennières jeudi 25 juin 2026.
Savennières
La pause du jeudi au Château d’Epiré
place de l’ancienne église Epiré Savennières Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02
La Pause du Jeudi revient pour deux soirées d’été à l’Orangerie du Château d’Epiré !
Venez déguster nos vins accompagnés de planches variées dans un cadre champêtre. Amis, collègues, familles, le rendez-vous est ouvert à tous. Jeux sur place. .
place de l’ancienne église Epiré Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 15 01 bonjour@chateau-epire.com
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English :
L’événement La pause du jeudi au Château d’Epiré Savennières a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
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- Visite du parc et du jardin du château d’Epiré, 10 rue Thierry sandre, 49170 Savennières (entrée place de la vieille église), Château d’Epiré, 10 rue Thierry Sandre, 49170 Savennières, Savennières 5 juin 2026