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La pause du jeudi au Château d’Epiré place de l’ancienne église Savennières

La pause du jeudi au Château d’Epiré place de l’ancienne église Savennières jeudi 25 juin 2026.

Lieu : place de l'ancienne église

Adresse : Epiré

Ville : 49170 Savennières

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Savennières

La pause du jeudi au Château d’Epiré

place de l’ancienne église Epiré Savennières Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02

La Pause du Jeudi revient pour deux soirées d’été à l’Orangerie du Château d’Epiré !
Venez déguster nos vins accompagnés de planches variées dans un cadre champêtre. Amis, collègues, familles, le rendez-vous est ouvert à tous. Jeux sur place.   .

place de l’ancienne église Epiré Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 15 01  bonjour@chateau-epire.com

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English :

L’événement La pause du jeudi au Château d’Epiré Savennières a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers

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