10km de Falaise Falaise
10km de Falaise Falaise dimanche 5 juillet 2026.
Falaise
10km de Falaise
Stade de Guibray Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.
Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)
2 courses possibles 5km ou 10km
Courses jeunes
Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)
Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.
Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)
2 courses possibles 5km (9h45) ou 10km (10h45)
Courses jeunes (12h)
Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)
Inscription en ligne .
Stade de Guibray Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 86 02 36 98 jean-baptiste.durieux@laposte.net
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English : 10km de Falaise
The Falaise 10km is organised by ES Falaisienne Athlétisme.
Starting from the Guibray stadium at 7.30am (bibs available).
2 possible races: 5km or 10km
Youth races
Event open to all (beginners or athletes)
L’événement 10km de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Falaise Suisse Normande
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