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10km de Falaise Falaise

10km de Falaise Falaise

10km de Falaise Falaise dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Stade de Guibray

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Falaise

10km de Falaise

Stade de Guibray Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.
Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)

2 courses possibles 5km ou 10km
Courses jeunes
Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)
Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.
Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)

2 courses possibles 5km (9h45) ou 10km (10h45)
Courses jeunes (12h)
Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)

Inscription en ligne   .

Stade de Guibray Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 86 02 36 98  jean-baptiste.durieux@laposte.net

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English : 10km de Falaise

The Falaise 10km is organised by ES Falaisienne Athlétisme.
Starting from the Guibray stadium at 7.30am (bibs available).

2 possible races: 5km or 10km
Youth races
Event open to all (beginners or athletes)

L’événement 10km de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Falaise Suisse Normande

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