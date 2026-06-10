Falaise

10km de Falaise

Stade de Guibray Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.

Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)

2 courses possibles 5km ou 10km

Courses jeunes

Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)

Les 10km de Falaise sont organisé par l’ES Falaisienne Athlétisme.

Au départ du stade de Guibray à partir de 7h30 (retrait des dossards)

2 courses possibles 5km (9h45) ou 10km (10h45)

Courses jeunes (12h)

Epreuve ouverte à tous (débutants ou sportifs)

Inscription en ligne .

Stade de Guibray Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 86 02 36 98 jean-baptiste.durieux@laposte.net

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English : 10km de Falaise

The Falaise 10km is organised by ES Falaisienne Athlétisme.

Starting from the Guibray stadium at 7.30am (bibs available).

2 possible races: 5km or 10km

Youth races

Event open to all (beginners or athletes)

L’événement 10km de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Falaise Suisse Normande