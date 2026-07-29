10km de Honfleur Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

10km de Honfleur

Quai de la Jetée de l’Eastern Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

En plein cœur du mois d’octobre, la brise de l’estuaire de la Seine t’accueilles pour une course de folie . Située dans le Calvados, cette perle de la Normandie t’accueille pour une virée iodée à Honfleur .

Le tracé te réserve un mélange de relances urbaines et de lignes droites ultra-roulantes ‍♂️. Le parcours t’emmènera au centre-ville historique de la ville . Tu courras sur la célèbre rue de la République ou encore rue du Dauphin . On espère que tu as les chevilles bien accrochées, car tu auras droit aux mythiques pavés Honfleurais (un régal ). Après avoir salué le musée Eugène Boudin, tu rejoindras la jetée en bord de Seine . Au km 8, une immense ligne droite exposée au vent marin t’attend c’est le moment de couper le cerveau et de jouer le tempo jusqu’à l’arrivée sur le port ! Portée par la bande de copains de l’association Ça part (qui porte sacrément bien son nom ), cette épreuve compte s’imposer comme un joyeux événement festif sur la distance reine du 10 km. Tu courras au milieu de 2 000 têtes brûlées, une densité parfaite pour choper l’aspiration du coureur de devant et t’éviter de piquer du nez en solo . Alors, que tu viennes pour l’ambiance, le chrono, ou le plaisir, tu Havre as tout intérêt à t’inscrire ✅.

Après l’effort, la récupération se passe évidemment autour d’un verre et d’un bon morceau de pont-l’évêque . Profite de ta fin de soirée pour déambuler autour du Vieux Bassin illuminé, en essayant de marcher droit malgré les courbatures naissantes . Les ruelles chargées d’histoire t’invitent à refaire la course avec tes potes jusqu’au bout de la nuit . Tu peux également te promener au Jardin des Personnalités et y faire une petite sieste (pour nous montrer tes talents de… R’Honfleur ). .

Quai de la Jetée de l’Eastern Honfleur 14600 Calvados Normandie

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English : 10km de Honfleur

Right in the middle of October, the breeze from the Seine estuary welcomes you for a wild run . Situated in Calvados, this gem of Normandy welcomes you for a seaside getaway in Honfleur .

L’événement 10km de Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Honfleur-Beuzeville