Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur
vendredi 28 août 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-08-28
Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin
À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement. .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB
Exhibition to mark the 70th anniversary of the Friends of the Eugène-Boudin Museum Society
L’événement Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Honfleur-Beuzeville
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