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AGENDA · Honfleur

Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

vendredi 28 août 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28
fin : 2027-01-03

Date(s) :
2026-08-28

Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin
À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement.   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB

Exhibition to mark the 70th anniversary of the Friends of the Eugène-Boudin Museum Society

L’événement Exposition de célébration des 70 ans de la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Honfleur-Beuzeville

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