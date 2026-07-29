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Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project Rue de Canteloup Honfleur

samedi 8 août 2026 · Rue de Canteloup · Honfleur

Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project Rue de Canteloup Honfleur

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de Canteloup
Adresse
Maison des familles JSF
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project

Rue de Canteloup Maison des familles JSF Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le concert Mc Solaar New Big Band Project, avec The Ice Kream, l’Orchestre national d’Île-de-France et Issam Krimi sera diffusé à la Maison des Familles juste après un verre de l’amitié.

Astre légendaire du rap français, toujours aussi lumineux, MC Solaar célèbre la réédition récente de ses trois premiers albums avec un concert au format orchestral qui confère un rayonnement maximal à son répertoire musical .
(Source philharmoniedeparis.fr)

En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados
et la Philharmonie à la demande

Gratuit Inscription recommandée   .

Rue de Canteloup Maison des familles JSF Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 

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English : Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project

L’événement Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité

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