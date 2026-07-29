Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project Rue de Canteloup Honfleur
samedi 8 août 2026 · Rue de Canteloup · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project
Rue de Canteloup Maison des familles JSF Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le concert Mc Solaar New Big Band Project, avec The Ice Kream, l’Orchestre national d’Île-de-France et Issam Krimi sera diffusé à la Maison des Familles juste après un verre de l’amitié.
Astre légendaire du rap français, toujours aussi lumineux, MC Solaar célèbre la réédition récente de ses trois premiers albums avec un concert au format orchestral qui confère un rayonnement maximal à son répertoire musical .
(Source philharmoniedeparis.fr)
En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados
et la Philharmonie à la demande
Gratuit Inscription recommandée .
Rue de Canteloup Maison des familles JSF Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project
L’événement Projection du concert Mc Solaar New Big Band Project Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité
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