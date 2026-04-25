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11ème Bourse du Jouet Ancien et de Collection Salle des Fêtes du Marché Gare Montauban

11ème Bourse du Jouet Ancien et de Collection Salle des Fêtes du Marché Gare Montauban dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes du Marché Gare

Adresse : Boulevard Chantilly

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Montauban

11ème Bourse du Jouet Ancien et de Collection

Salle des Fêtes du Marché Gare Boulevard Chantilly Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:30:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Bourse du jouet ancien et de collection (échange ,vente achat)
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Salle des Fêtes du Marché Gare Boulevard Chantilly Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 88 26 61  philippe.pecontal@orange.fr

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English : 11th Antique and Collectible Toy Fair

Antique and collectible toy fair (exchange sale purchase)

L’événement 11ème Bourse du Jouet Ancien et de Collection Montauban a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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