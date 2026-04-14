Une nuit d’art et d’expériences immersives, Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Une nuit d’art et d’expériences immersives Samedi 23 mai, 19h00 Musée Ingres Bourdelle Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

De 19h à minuit

Entrée gratuite – Événement culturel national

Chaque année, la Nuit européenne des Musées est un rendez-vous culturel incontournable en France. À Montauban, cet événement national transforme le musée Ingres Bourdelle en un véritable lieux d’expériences nocturnes immersives, mêlant visites guidées, concerts, ateliers artistiques, médiation culturelle et une exposition des réalisations des scolaires dans le cadre notamment des dispositifs comme la classe, l’oeuvre ou du Pass Culture.

Vivez une soirée culturelle gratuite en Tarn-et-Garonne et découvrez autrement le patrimoine artistique de Montauban, au cœur d’un lieu emblématique de la ville.

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Jean-Auguste-Dominique Ingres ; Emile-Antoine Bourdelle Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

De 19h à minuit

©