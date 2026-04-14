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Événement : Arts aux Jardins 2026, Quartier Villebourbon, Montauban

Événement : Arts aux Jardins 2026, Quartier Villebourbon, Montauban

Événement : Arts aux Jardins 2026, Quartier Villebourbon, Montauban dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Quartier Villebourbon

Adresse : Place lalaque, 82000 Montauban

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit. Entrée libre.

Événement : Arts aux Jardins 2026 Dimanche 7 juin, 10h00 Quartier Villebourbon Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition dans les jardins publics et privés, animations sur la place Lalaque, musiques et performances artistiques avec création d’œuvres, danses et déambulations.

Quartier Villebourbon Place lalaque, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0582730330 http://www.cmeb82.fr/aaj Exposition dans les jardins, animations sur la place Lalaque, musiques et performances artistiques, avec création d’œuvres et danses. Accès gare SNCF de Montauban, Bus LIO et Parking
Exposition dans les jardins publics et privés, animations sur la place Lalaque, musiques et performances artistiques avec création d’œuvres, danses et déambulations.

©Jérôme Amposta

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