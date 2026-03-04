Vélo au fil de l’eau, Port Canal, Montauban

Vélo au fil de l’eau Mercredi 27 mai, 10h00 Port Canal Tarn-et-Garonne

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Afin de promouvoir la pratique du vélo sur son territoire, la DT 82-46-32 s’est inscrite pour la 2ème fois cette année à l’évènement national Mai à Vélo.

Cet évènement consiste à développer l’utilisation du vélo ou toutes autres mobilités douces dans les trajets quotidiens des professionnels. La DT a décidé d’étendre ce projet en le proposant également aux jeunes suivis au sein des services de la PJJ.

Cette journée consiste à faire parcourir un parcours à vélo aux professionnels et aux jeunes, qui seront comptabilisés sur l’application GéoVélo. Avant chaque départ, les professionnels et jeunes devront activer l’application pour recenser les kilomètres qu’ils auront parcourus. Cette action s’inscrit également dans le cadre de la QVCT (Qualité de Vie et Conditions au Travail) et sera associé à la Fête de la Nature.

Cette année le projet évolue en prenant en compte le bilan de 2025 (retours des jeunes et des professionnels). Plusieurs COPIL sont prévus. Tous les établissements du service public et du service associatif habilité participent à ces COPIL (1 à 2 professionnels par service).

Pour cette année, Vélo au fil de l’eau se présentera sous le thème d’un jeu de piste à Port Canal (Montauban) et le long du canal qui relie Montauban à Montech. Durant ce jeu de piste, les 8 équipes devront passer sur 6 stands, où des partenaires présents les attendront pour animer un atelier de 15 min. Chaque équipe devra visiter l’ensemble des 6 stands présents afin d’obtenir une pièce en bois, leur permettant de reconstituer une figurine / trophée qui prendra la forme d’un vélo.

Plusieurs thématiques seront présentes au cours du projet :

– sensibilisation à la nature (forêt, animaux, biodiversité)

– l’alimentation : e respect des circuits courts et des produits de saisons

– les métiers en lien avec l’agroalimentaire et l’agriculture

– sensibilisation à la sécurité routière à vélo

– la gestion des déchets et le tri sélectif

Cette journée sera également enregistrée sur le site de la Fête de la Nature.

Objectif général :

Développer la pratique du vélo et sensibiliser à la préservation de l’environnement auprès de l’ensemble des agents de la PJJ et des jeunes suivis sous-main de justice du territoire, dans le cadre de l’évènement national Mai à Vélo et de la Fête de la Nature.

Objectifs secondaires :

– Sensibiliser les agents et les jeunes à la sauvegarde de l’environnement

– Promouvoir à l’éducation au bien manger

– Favoriser le patrimoine agricole, alimentaire et culinaire

– Découvrir les métiers liés à l’agriculture, à l’agro-alimentaire, la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité du territoire

– Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive

– Réduire la sédentarité

– Favoriser la mobilité douce et l’écomobilité

– Promouvoir le vélo dans ses trajets professionnels et personnels pour les agents

– Favoriser la circulation en autonomie sur la voie publique

– Parcourir un maximum de kilomètres à vélo, avec l’application Géovélo

– Favoriser les relations entre les services du territoire

Objectifs opérationnels :

– Observer la nature

– Mettre en œuvre des ateliers sur l’environnement, le vélo, l’alimentation et l’insertion

– Comprendre le rôle et les missions des différents intervenants

– Apprendre à trier ses déchets

– Faire la préservation de l’environnement l’affaire de tous

– Apprendre à bien manger tout en respectant les circuits courts

– Informer sur la mobilité douce et l’écomobilité

– Faire du sport

– Prendre du plaisir à pratiquer une activité physique

– Connaître les consignes de sécurité routière à vélo

– Maîtriser les fondamentaux du vélo (pédaler, tourner, freiner)

– Favoriser l’interconnaissance des services PJJ du territoire

Public visé :

– Agents du territoire (éducateurs, agents administratifs, RUE, DS, agents de la DT)

– Mineurs sous-main de justice des 3 UEMOS (Montauban, Cahors, Auch), de l’UEAJ Haute-Occitanie, des 2 LDV François Cirla et Loges de Carlat.

Partenaires impliqués / visés :

• Office National des Forêts (ONF) : atelier nature / forêt

• France Nature Environnement (FNE) : atelier nature / animaux

• SIROTOMAD : atelier recyclage et gestion des déchets

• UFOLEP Gers : atelier sécurité routière à vélo

• MAIF : co-financeur

• Intersport (convention régionale) : goodies et chasubles

• STEI Toulouse : food-truck

• Carrefour de Montauban : collations / goûter

Service communication de la Direction Inter-régionale Sud PJJ

Coût goûter / collations / repas :

Carrefour : gratuit

Ateliers :

Intervention ONF : gratuit

Intervention FNE : 300 €

UFOLEP : gratuit

Port Canal 125 rue des Oules, 82000, MONTAUBAN Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

