Vélorution, Eurythmie, Montauban
Vélorution, Eurythmie, Montauban samedi 30 mai 2026.
Vélorution Samedi 30 mai, 15h30 Eurythmie Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00
Vélorution à Montauban,
Dans l’après midi du 30 mai 2026, nous organisons une balade à vélo d’une dizaine de kilomètres pour tous les publics. A l’arrivée, les participants pourront profiter du beau temps pour se détendre. Tout en dehors de la date reste à définir.
Eurythmie Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie
Une balade festive pour tous
Montavélo82
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