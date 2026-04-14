Vélorution, Eurythmie, Montauban

Vélorution Samedi 30 mai, 15h30 Eurythmie Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Vélorution à Montauban,

Dans l’après midi du 30 mai 2026, nous organisons une balade à vélo d’une dizaine de kilomètres pour tous les publics. A l’arrivée, les participants pourront profiter du beau temps pour se détendre. Tout en dehors de la date reste à définir.

Eurythmie Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

Une balade festive pour tous

Montavélo82