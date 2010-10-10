Concert Words of Sara Espace des Augustins Montauban
Concert Words of Sara Espace des Augustins Montauban jeudi 7 mai 2026.
Montauban
Concert Words of Sara
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Folk & poetry
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Concert Words of Sara
Folk & poetry
L’événement Concert Words of Sara Montauban a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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