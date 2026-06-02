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11eme open de Mölkky Bignan

11eme open de Mölkky Bignan samedi 18 juillet 2026.

Ville : 56500 Bignan

Département : Morbihan

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Bignan

11eme open de Mölkky

Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Organisé par le Club Mölkky bignanais. A partir de 9h30. Préinscriptions sur helloasso, 10 €/doublette, restauration sur place (10€ plat-dessert).   .

Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 66 27 26 52 

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English :

L’événement 11eme open de Mölkky Bignan a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brocéliande CRTBretagne_

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