11eme open de Mölkky Bignan
11eme open de Mölkky Bignan samedi 18 juillet 2026.
Bignan
11eme open de Mölkky
Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Organisé par le Club Mölkky bignanais. A partir de 9h30. Préinscriptions sur helloasso, 10 €/doublette, restauration sur place (10€ plat-dessert). .
Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 66 27 26 52
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English :
L’événement 11eme open de Mölkky Bignan a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brocéliande CRTBretagne_