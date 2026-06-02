Bignan

11eme open de Mölkky

Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Organisé par le Club Mölkky bignanais. A partir de 9h30. Préinscriptions sur helloasso, 10 €/doublette, restauration sur place (10€ plat-dessert). .

Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 66 27 26 52

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English :

L’événement 11eme open de Mölkky Bignan a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brocéliande CRTBretagne_