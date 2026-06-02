Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo Bignan
Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo Bignan samedi 4 juillet 2026.
Bignan
Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo
Chapelle du Bézo Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 Juillet 14h Concours de palets en quadrette, 14h30 balade de mobylette, 20h Soirée Dancefloor
Dimanche 5 juillet Messe à 10h30, suivie du repas cuit au chaudron sous chapiteau (15 €, kir, entrée, boeuf bourguignon, fromage, dessert, café). 14h30 concours de palets en doublette, balade en calèche, expositions… buvette et restauration rapide. Fest-Deiz avec Macadam Fentus, Joel Champalaune.
Organisé par Intron Varia er Bleu .
Chapelle du Bézo Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98
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English :
L’événement Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo Bignan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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