Bignan

Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo

Chapelle du Bézo Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 Juillet 14h Concours de palets en quadrette, 14h30 balade de mobylette, 20h Soirée Dancefloor

Dimanche 5 juillet Messe à 10h30, suivie du repas cuit au chaudron sous chapiteau (15 €, kir, entrée, boeuf bourguignon, fromage, dessert, café). 14h30 concours de palets en doublette, balade en calèche, expositions… buvette et restauration rapide. Fest-Deiz avec Macadam Fentus, Joel Champalaune.

Organisé par Intron Varia er Bleu .

Chapelle du Bézo Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98

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English :

L’événement Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo Bignan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE