Saint-Martin-la-Pallu

11ème Soirée Antique

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le site archéologique des Tours Mirandes vous attendent pour leur 11ème Soirée Antique.

Le site archéologique des Tours Mirandes vous attendent pour leur 11ème Soirée Antique. .

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr

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English : 11ème Soirée Antique

The Tours Mirandes archaeological site invites you to its 11th Ancient Evening.

L’événement 11ème Soirée Antique Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou