11ème Soirée Antique Saint-Martin-la-Pallu
11ème Soirée Antique Saint-Martin-la-Pallu samedi 11 juillet 2026.
Saint-Martin-la-Pallu
11ème Soirée Antique
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le site archéologique des Tours Mirandes vous attendent pour leur 11ème Soirée Antique.
Le site archéologique des Tours Mirandes vous attendent pour leur 11ème Soirée Antique. .
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
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English : 11ème Soirée Antique
The Tours Mirandes archaeological site invites you to its 11th Ancient Evening.
L’événement 11ème Soirée Antique Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou