Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, Saint-Martin-la-Pallu

Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault Vienne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

2026 : centenaire de la naissance de Michel Foucault

À Vendeuvre-du-Poitou (commune de Saint-Martin-la-Pallu) :

15h30, Salle des Mirandes, 7 rue Marguerite Yourcenar : causerie avec Pierre Lascoumes , juriste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, sur le thème « Illégalisme et délinquance en col blanc » .

Salle des Mirandes, 7 rue Marguerite Yourcenar : causerie avec , juriste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, sur le thème . 10h00-12h30 & 14h00-18h00 , dans le jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, 17 route de Poitiers : exposition-promenade sur Michel Foucault avec panneaux, tableaux-citations et documents vidéos sonores.

, dans le jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, 17 route de Poitiers : sur Michel Foucault avec panneaux, tableaux-citations et documents vidéos sonores. 18h00 : Pot de l’amitié dans le jardin.

Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault 17 route de Poitiers Vendeuvre-du-Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 18 97 91 27 http://le-jardin-de-michel-foucault.fr https://www.facebook.com/LeJardindeMichelFoucault/?locale=fr_FR Venez découvrir l’exposition installée dans le jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault ! Parking obligatoire sur la place devant et derrière l’église.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Benoît_Hamet