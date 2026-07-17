Rallye touristique en Haut-Poitou, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu

Informations pratiques

Rallye touristique en Haut-Poitou Dimanche 20 septembre, 10h00 Site archéologique des Tours Mirandes Vienne

Gratuit. Limité à 25 personnes. Sur réservation uniquement. Prévoir son vélo et son équipement personnel de sécurité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découvrez Saint-Martin-la-Pallu autrement grâce à un rallye touristique à vélo.

Parcourez la commune en résolvant des énigmes, relevez des défis en équipe et profitez d’une aventure ludique et conviviale, accessible à tous, entre patrimoine, nature et découvertes.

Une dégustation vous attend à l’arrivée.

Site archéologique des Tours Mirandes Les Tours Mirandes – Vendeuvre-du-Poitou – 86380 Saint-Martin-la-Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 34 56 50 http://www.saintmartinlapallu.fr https://www.facebook.com/LesToursMirandes;https://www.instagram.com/toursmirandes/?hl=fr Daté des Ier et IIIe siècles ap. J.-C., ce site gallo-romain s’étend sur plus d’une centaine d’hectares entre les communes de Vendeuvre-du-Poitou et de Chéneché.

Découvert une première fois au XIXe siècle, il a réellement fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles et de sauvetages à l’arrivée du Colonel Charles Potut au début des années 60. La sécheresse de 1976 a permis d’établir et de reproduire la majeure partie du plan grâce à la photographie aérienne.

Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée d’un quartier résidentiel, d’un quartier artisanal, d’un sanctuaire, d’un théâtre et d’une esplanade longtemps appelée forum. Réaménagé depuis 2009, vous pouvez admirer aujourd’hui les vestiges du sanctuaire ainsi que les restes du mur sud de l’esplanade. Lors des découvertes, fortuites ou dues aux fouilles, sont apparues de belles sculptures, comme « l’Amour », ainsi que les nombreuses poteries et autres marbres provenant des pays les plus somptueux de l’Antiquité. Parkings.

Découvrez Saint-Martin-la-Pallu autrement avec notre rallye touristique à vélo ! Parcourez la commune en résolvant des énigmes, relevez des défis en équipe et profitez d’une aventure ludique, et à et…

©Communauté de Communes du Haut-Poitou