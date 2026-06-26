Les ateliers de l’Antiquité Saint-Martin-la-Pallu
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
Les ateliers de l’Antiquité
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le matin, à 10h, grâce à “Gestes Racines”, découvrez comment les gallo-romains utilisaient les os pour fabriquer les objets du quotidien pendant une démonstration de tabletterie. L’après-midi, à 14h, initiez-vous à cet artisanat antique avec “Gestes Racines” lors d’un atelier.
Le matin, à 10h, grâce à “Gestes Racines”, découvrez comment les gallo-romains utilisaient les os pour fabriquer les objets du quotidien pendant une démonstration de tabletterie. L’après-midi, à 14h, initiez-vous à cet artisanat antique avec “Gestes Racines” lors d’un atelier. .
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
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English : Les ateliers de l’Antiquité
In the morning, at 10 a.m., thanks to “Gestes Racines,” discover how the Gallo-Romans used bones to make everyday objects during a bone-carving demonstration. In the afternoon, at 2:00 p.m., try your hand at this ancient craft with “Gestes Racines” during a workshop.
L’événement Les ateliers de l’Antiquité Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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