Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait Saint-Martin-la-Pallu
Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait Saint-Martin-la-Pallu samedi 4 juillet 2026.
Saint-Martin-la-Pallu
Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait
2 bis La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Découvrez les coulisses d’une exploitation laitière et partez à la rencontre d’éleveurs passionnés. La Ferme de Blas’Lait vous ouvre ses portes pour partager son quotidien, son savoir-faire et son métier dans une ambiance conviviale.
Au programme
Visites guidées de l’exploitation ;
Exposition de matériel agricole ;
Animations pour petits et grands ;
Balades à poneys ;
Buvette et espace snacking ;
Repas 100 % fermier (sur réservation).
Une sortie idéale en famille pour mieux comprendre le monde agricole, approcher les animaux et vivre un moment de découverte au cœur de la ferme. .
2 bis La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 73 10
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English : Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait
L’événement Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou