Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait Saint-Martin-la-Pallu samedi 4 juillet 2026.

Saint-Martin-la-Pallu

Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait

2 bis La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Découvrez les coulisses d’une exploitation laitière et partez à la rencontre d’éleveurs passionnés. La Ferme de Blas’Lait vous ouvre ses portes pour partager son quotidien, son savoir-faire et son métier dans une ambiance conviviale.

Au programme

Visites guidées de l’exploitation ;

Exposition de matériel agricole ;

Animations pour petits et grands ;

Balades à poneys ;

Buvette et espace snacking ;

Repas 100 % fermier (sur réservation).

Une sortie idéale en famille pour mieux comprendre le monde agricole, approcher les animaux et vivre un moment de découverte au cœur de la ferme. .

2 bis La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 73 10

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English : Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait

L’événement Portes ouvertes de la Ferme de Blas’Lait Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou