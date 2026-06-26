La tête dans les étoiles Saint-Martin-la-Pallu
mercredi 19 août 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
La tête dans les étoiles
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 22:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
En partenariat avec l’espace Mendès France, venez découvrir le ciel et ses merveilles. Pour en savoir plus sur l’histoire de l’astronomie, une exposition est visible dans le belvédère d’accueil du 11 au 22 août 2026.
En partenariat avec l’espace Mendès France, venez découvrir le ciel et ses merveilles. Pour en savoir plus sur l’histoire de l’astronomie, une exposition est visible dans le belvédère d’accueil du 11 au 22 août 2026. .
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
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English : La tête dans les étoiles
In partnership with the Espace Mendès France, come discover the sky and its wonders. To learn more about the history of astronomy, an exhibition will be on display in the reception pavilion from August 11 to 22, 2026.
L’événement La tête dans les étoiles Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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