Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air Saint-Martin-la-Pallu
Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air Saint-Martin-la-Pallu mardi 25 août 2026.
Saint-Martin-la-Pallu
Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
A la tombée de la nuit, venez assister à la projection du dessin animé “Pattie et la colère de Poséidon . Avant, vous pourrez jouer à un vrai/faux autour de la mythologie grecque et manger sur place avec la présence d’un foodtruck.
A la tombée de la nuit, venez assister à la projection du dessin animé “Pattie et la colère de Poséidon . Avant, vous pourrez jouer à un vrai/faux autour de la mythologie grecque et manger sur place avec la présence d’un foodtruck. .
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
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English : Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air
As night falls, come watch the screening of the animated film *Pattie and the Wrath of Poseidon*. Before the show, you can play a true-or-false quiz about Greek mythology and grab a bite to eat from the food truck on site.
L’événement Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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