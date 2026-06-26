Saint-Martin-la-Pallu

Balade contée La Mythe au Logis

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

A 14h, confectionnez un masque de théâtre antique pour ensuite partir à 15h en balade contée avec Corinne Duchêne. La mythologie racontée avec complicité et une pointe d’humour. Un moment à partager en famille.

A 14h, confectionnez un masque de théâtre antique pour ensuite partir à 15h en balade contée avec Corinne Duchêne. La mythologie racontée avec complicité et une pointe d’humour. Un moment à partager en famille. .

Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr

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English : Balade contée La Mythe au Logis

At 2:00 p.m., make an ancient theater mask, then set off at 3:00 p.m. on a storytelling walk with Corinne Duchène. Mythology brought to life with warmth and a touch of humor. A moment to share with the whole family.

L’événement Balade contée La Mythe au Logis Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou