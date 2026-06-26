Balade contée La Mythe au Logis Saint-Martin-la-Pallu
Balade contée La Mythe au Logis Saint-Martin-la-Pallu vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Martin-la-Pallu
Balade contée La Mythe au Logis
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
A 14h, confectionnez un masque de théâtre antique pour ensuite partir à 15h en balade contée avec Corinne Duchêne. La mythologie racontée avec complicité et une pointe d’humour. Un moment à partager en famille.
A 14h, confectionnez un masque de théâtre antique pour ensuite partir à 15h en balade contée avec Corinne Duchêne. La mythologie racontée avec complicité et une pointe d’humour. Un moment à partager en famille. .
Les Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 59 60 lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
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English : Balade contée La Mythe au Logis
At 2:00 p.m., make an ancient theater mask, then set off at 3:00 p.m. on a storytelling walk with Corinne Duchène. Mythology brought to life with warmth and a touch of humor. A moment to share with the whole family.
L’événement Balade contée La Mythe au Logis Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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