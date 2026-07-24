Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Visite du CLos Constance

Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Visitez les jardins aromatiques, découvrez les secrets de la production d’huile essentielle, de miel et de confitures. Terminez par une démonstration de distillerie de plantes aromatiques.

Visitez les jardins aromatiques, découvrez les secrets de la production d’huile essentielle, de miel et de confitures. Terminez par une démonstration de distillerie de plantes aromatiques. .

Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite du CLos Constance

Visit the herb gardens and discover the secrets behind the production of essential oils, honey, and jams. Finish with a demonstration of how aromatic plants are distilled.

L’événement Visite du CLos Constance Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou