Visite du CLos Constance Saint-Martin-la-Pallu
mardi 18 août 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
Visite du CLos Constance
Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Visitez les jardins aromatiques, découvrez les secrets de la production d’huile essentielle, de miel et de confitures. Terminez par une démonstration de distillerie de plantes aromatiques.
Visitez les jardins aromatiques, découvrez les secrets de la production d’huile essentielle, de miel et de confitures. Terminez par une démonstration de distillerie de plantes aromatiques. .
Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du CLos Constance
Visit the herb gardens and discover the secrets behind the production of essential oils, honey, and jams. Finish with a demonstration of how aromatic plants are distilled.
L’événement Visite du CLos Constance Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
À voir aussi à Saint-Martin-la-Pallu (Vienne)
- Balade contée La Mythe au Logis Saint-Martin-la-Pallu 31 juillet 2026
- La tête dans les étoiles Saint-Martin-la-Pallu 19 août 2026
- Une toile sous les étoiles Cinéma Plein Air Saint-Martin-la-Pallu 25 août 2026
- Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, Saint-Martin-la-Pallu 19 septembre 2026
- Rallye touristique en Haut-Poitou, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu 20 septembre 2026